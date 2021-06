Capitale: Fassina (Leu), Gelmini si fermi e rispetti il Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Informo la Ministra Gelmini che la Repubblica italiana ha ancora un impianto parlamentare e anche che in Commissione Affari Costituzionali della Camera è in corso, dopo una lunga e qualificata serie di audizioni, l'esame di numerose proposte di legge per il riassetto istituzionale, la ridefinizione dei poteri e la rideterminazione delle risorse di Roma Capitale. L'annuncio dell'arrivo di una sua proposta sulla Capitale, frutto di un'improvvisata e totalmente autoreferenziale Commissione tecnica, scritta senza alcun ascolto del Parlamento, apre un conflitto istituzionale gratuito e dannoso per le prospettive di riforma della normativa ordinaria e costituzionale per Roma Capitale". Lo afferma in una nota il deputato di Leu Stefano Fassina. "La Ministra Gelmini si fermi. Il suo compito, di fronte a un'iniziativa parlamentare così avanzata e condivisa oltre i confini della maggioranza, è ascoltare, assistere e dare seguito al lavoro parlamentare. Anche basta umiliazione del Parlamento", conclude Fassina.(Com)