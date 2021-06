Taiwan: Covid, governo locale approva kit di tampone rapido fai da te

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha approvato l'uso domestico di un kit per il test rapido del coronavirus. Lo ha annunciato oggi Lin Hsin-hui, dirigente dell'Agenzia per gli alimenti e i medicinali (Fda) di Taipei. Il prodotto, il primo del suo genere sviluppato a Taiwan, è un tipo di test antigenico per la diagnosi di Covid-19 e rileva alcune proteine del virus tramite l'uso di un tampone nasale, ha riferito il funzionario. I risultati positivi ottenuti utilizzando i test rapidi hanno raggiunto un tasso del 94 per cento, identico a quelli dei test che utilizzano i tamponi molecolari, ha evidenziato Lin, citando i dati dello sviluppatore del prodotto. Il tampone rapido domestico per il Covid, che è stato sviluppato dal produttore taiwanese di apparecchiature mediche Taidoc, verrà immesso sul mercato in tempi brevi, ha aggiunto Lin. "La società di produzione dovrà ancora preparare un manuale di istruzioni del prodotto, etichettatura, canali di vendita e un video che mostri le procedure di test prima di poterlo commercializzare presso farmacie e negozi. Prezzo e data di lancio del kit saranno annunciati dall'azienda", ha riportato il funzionario. L'approvazione è stata concessa dopo che la scorsa settimana la Fda taiwanese ha autorizzato l'importazione di due tipi di kit di tamponi per il Covid-19 così da poter espandere il campionamento. (Cip)