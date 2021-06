Turchia-Usa: Erdogan, Paese non cambierà strada su F-35 e S-400

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha detto all'omologo statunitense Joe Biden che Ankara non cambierà strada sui caccia F-35 e sui sistemi di difesa missilistici russi S-400. "Ho detto a (Joe Biden), di non aspettarsi che noi, come Turchia, facciamo un passo diverso sulla questione degli F-35 o degli S-400, perché abbiamo fatto la nostra parte sugli F-35", ha dichiarato lo stesso Erdogan ai giornalisti a Baku, in Azerbaigian, riferendosi al suo recente incontro con il presidente degli Stati Uniti, al vertice Nato di lunedì 14 giugno a Bruxelles. Il presidente turco ha anche sottolineato che è un "errore storico" per un Paese favorire i gruppi terroristici contro cui il suo alleato sta combattendo, invece di schierarsi con il suo alleato che è preso di mira dal terrorismo. Erdogan ha aggiunto che Mosca è stata "utile" sull'apertura del corridoio di Zangezur tra la parte occidentale dell'Azerbaigian e la regione autonoma del Nakhchivan, e ha aggiunto che incontrerà presto il presidente russo, Vladimir Putin. (Tua)