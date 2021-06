Imprese: Intesa Sanpaolo e B Heroes, conclusa la quarta edizione del programma di accelerazione startup

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa oggi a Milano la quarta edizione di B Heroes, il programma di accelerazione dedicato alle startup italiane promosso in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Innovation Center. Stando al relativo comunicato stampa, durante l’evento sono state presentate le 16 startup finaliste con l’annuncio delle cinque aziende innovative che, dopo essersi distinte nel corso di questa stagione, si sono aggiudicate un investimento complessivo di un milione di euro da parte di B Heroes e B Holding: le startup che accederanno ai programmi di investimento sono Barberino's (Milano), catena di saloni di barbieri in stile italiano che trasforma l’esperienza in un momento di benessere da godere; Gioielleria Italiana (Savona), opera nel settore B2B della gioielleria preziosa e ha creato un configuratore online per permettere al gioielliere di personalizzare tutte le caratteristiche di una linea di gioielli preziosi scegliendo tra oltre 120 mila articoli unici; Meeters (Verona), community del tempo libero per conoscere nuove persone organizzando attività di gruppo in giornata oppure viaggi e weekend; Contents.com (Milano), sviluppa un algoritmo di intelligenza artificiale per creare contenuti automaticamente per qualsiasi genere di business e Prometheus (Modena), che realizza dispositivi medici e per la medicina rigenerativa, in particolare un cerotto tecnologico che dimezza i tempi di guarigione delle ferite. Il riconoscimento speciale di Nativa per la migliore startup in termini di creazione di impatto ambientale e sociale positivo è stato assegnato a Biova (Torino), che produce birra dallo scarto alimentare del pane. Le 16 startup finaliste, prosegue la nota, di questa edizione avranno accesso alla Elite Lounge di Intesa Sanpaolo dedicata a B Heroes che avrà inizio a settembre. (segue) (Com)