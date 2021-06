Imprese: Intesa Sanpaolo e B Heroes, conclusa la quarta edizione del programma di accelerazione startup (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’evento finale è stato introdotto dai saluti di benvenuto di Raffaele Jerusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana, che hanno preceduto due momenti di discussione tra importanti realtà: nella tavola rotonda dedicata all’innovazione nel campo sanitario Luigi Ruggerone, responsabile direzione Trend analysis and Applied research di Intesa Sanpaolo Innovation Center, ha dialogato con Elena Bottinelli, amministratore delegato Irccs Ospedale San Raffaele e Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi, e Gianguglielmo Zehender, professore di Igiene generale e Applicata Dibic Sacco dell’Università degli Studi di Milano. Nel panel dedicato al confronto con le aziende, Anna Roscio, responsabile direzione Sales and Marketing imprese di Intesa Sanpaolo, ha affrontato i temi della sostenibilità e dell’innovazione nel mondo delle startup e delle aziende mature. Il dibattito è stato arricchito dagli interventi di Michele Faggioli, chief operating officer di Lu-Ve, e Felice Granisso, amministratore delegato di Tea Tek, azienda napoletana specializzata nei mercati delle energie alternative e degli impianti industriali, inserita da Intesa Sanpaolo nella prima Elite Lounge 2021 a testimonianza dell’impegno del Gruppo a sostenere la nuova imprenditoria. Sostenere le startup, prosegue la nota, contribuisce anche ad attuare uno dei pilastri di Motore Italia, programma avviato quest’anno da Intesa Sanpaolo mettendo a disposizione delle imprese 50 miliardi di euro di nuovo credito per liquidità e investimenti nella transizione sostenibile e digitale. (segue) (Com)