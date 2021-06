Imprese: Intesa Sanpaolo e B Heroes, conclusa la quarta edizione del programma di accelerazione startup (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli ospiti della serata gli atleti paralimpici Bebe Vio e Riccardo Bagaini che hanno raccontato la propria esperienza sportiva, evidenziando come l’impegno sia la chiave del successo in ogni campo: le conclusioni della serata sono state affidate a Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei territori di Intesa Sanpaolo, che ha rinnovato l’impegno del Gruppo nella promozione di progetti innovativi e sostenibili per favorire la crescita delle startup italiane annunciando la nuova Elite Lounge di Intesa Sanpaolo, la seconda del 2021, che sarà avviata a settembre e dedicata alle startup del programma di quest’anno, alcune delle quali saranno protagoniste del docufilm in onda su Sky e Now. Le startup che si sono aggiudicate gli investimenti hanno superato un lungo processo di analisi e selezione, curato dal team investimenti di B Holding e guidato da Fabio Cannavale, ideatore di B Heroes e principale azionista del venture capital che sostiene la crescita dell’ecosistema italiano delle startup. “Concludiamo il quarto anno di B Heroes consapevoli di aver scoperto e valorizzato decine di aziende che daranno un contributo importante alla crescita del sistema Italia: non tutte diventeranno unicorni, ma ognuna porterà idee e innovazione, innescherà processi di cambiamento grandi e piccoli”, ha commentato Cannavale. (segue) (Com)