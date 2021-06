Imprese: Intesa Sanpaolo e B Heroes, conclusa la quarta edizione del programma di accelerazione startup (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mentre ero sul palco della finale pensavo già alla prossima edizione, a che cosa potremo fare per rendere B Heroes un’esperienza centrale nell’ecosistema startup negli anni che auspicabilmente saranno caratterizzati da un nuovo boom economico”, ha aggiunto. “Le startup nate e sviluppate negli ultimi anni sono la dimostrazione del coraggio e dell’iniziativa tipici degli imprenditori italiani che il Gruppo Intesa Sanpaolo è desideroso di affiancare dai loro primi passi all’affermazione sui mercati, con un’attenta attività di mentoring e consulenza”, ha continauto Stefano Barrese, aggiungendo che in questa fase di ripresa è ancora più importante individuare e selezionare i progetti che potranno contribuire a rilanciare la nostra economia e la fiducia per investire. “La quarta edizione di B Heroes ha dimostrato la presenza di tante realtà imprenditoriali che hanno voglia di mettersi in gioco, dimostrando ambizione e resilienza in un periodo come quello attuale: è importante che anche le start-up siano in grado di accedere in modo efficace a diverse fonti di capitale per aumentare le proprie opportunità crescita, e per questo Elite fornirà un prezioso sostegno nel loro percorso di formazione, sviluppo e raccolta di capitali, ha commentato Marta Testi, amministratore delegato di Elite. (Com)