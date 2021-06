Difesa: Taiwan firma due nuovi accordi con gli Usa per l'acquisto di sistemi missilistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Taiwan ha firmato due contratti con l'Istituto americano a Taipei, l'ambasciata de facto degli Stati Uniti nell'isola, per l'acquisto di ulteriori sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità M142 (Himars) e per i sistemi di difesa costiera Harpoon (Hcds). Lo ha annunciato oggi il ministero della Difesa taiwanese. Il primo accordo, che riguarda forniture per l'esercito, avrà un costo stimato di 436,1 milioni di dollari e tutte le relative attrezzature dovrebbero arrivare a Taiwan entro il 2027. Il secondo accordo riguarda invece forniture per la Marina e costerà circa 2,37 miliardi di dollari, con la consegna dei sistemi missilistici da completare entro il 2028. Non sono stati forniti altri dettagli sulle vendite di armi per via della riservatezza delle informazioni. Già lo scorso anno, in ottobre, gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di lanciarazzi Himars M142, di 64 sistemi missilistici tattici dell'esercito (Atacms), di missili M57, di sette Humvee, di undici mitragliatrici M240B, di 17 sistemi di artiglieria internazionale e altre apparecchiature correlate. Poco tempo dopo, Washington ha concesso l'autorizzazione per la vendita a Taipei di un massimo di 100 Hcds e 400 Rgm-84L-4 Harpoon Block, missili a lancio di superficie. L'Himars è un sistema missilistico di artiglieria mobile che consente il lancio di sei razzi o di un missile Atacms. È in grado di attaccare l'artiglieria nemica, le difese aeree, i veicoli corazzati leggeri e le truppe. L'Hcds è la versione via terra del missile Harpoon Block II, in grado di fronteggiare le difese costiere nemiche, i siti di lancio di missili terra-aria, aerei, porti e navi attraccate. Sia l'Himars sia l'Hcds rafforzeranno i sistemi militari di difesa dell'isola. (Cip)