Venezuela: da Ue 147 milioni di euro per assistenza umanitaria a migranti e rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha promesso di destinare 147 milioni di euro a migranti e rifugiati venezuelani. L'annuncio è arrivato nel quadro della Conferenza internazionale dei donatori in solidarietà con i rifugiati e i migranti venezuelani, ospitata oggi dal Canada. Ciò si aggiunge al pacchetto di aiuti in corso di 319 milioni di euro stanziati dall'Ue per alleviare la crisi dal 2018. La Commissione europea ha spiegato che i finanziamenti odierni dell'Ue si concentreranno sull'assistenza umanitaria, con 82 milioni di euro per attività di soccorso immediato ai venezuelani vulnerabili colpiti dalla crisi, ovunque si trovino. (segue) (Beb)