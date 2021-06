Venezuela: da Ue 147 milioni di euro per assistenza umanitaria a migranti e rifugiati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà fornita assistenza ai migranti e ai rifugiati venezuelani, nonché alle comunità ospitanti nei Paesi ospitanti. Ciò include riparo, assistenza medica, prodotti alimentari e non, accesso all'istruzione e protezione. Particolare attenzione sarà data ai gruppi vulnerabili, come i minori non accompagnati. Altro punto affrontato, la cooperazione allo sviluppo, che avrà un budget di 50 milioni di euro, concentrandosi in particolare sull'integrazione sociale ed economica dei rifugiati venezuelani, migranti e comunità di accoglienza nei Paesi più colpiti dalla crisi venezuelana. Il sostegno europeo mirerà all'accesso alla salute e alle opportunità di lavoro, per promuovere le competenze, la conoscenza, l'innovazione e l'integrazione sociale dei rifugiati, dei migranti e delle comunità ospitanti venezuelani. Continuerà inoltre a sostenere i venezuelani che sono rimasti nel loro Paese per difendere i valori democratici, i diritti umani, la dignità umana e costruire la resilienza attraverso la società civile e le organizzazioni internazionali sul campo. (segue) (Beb)