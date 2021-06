Venezuela: da Ue 147 milioni di euro per assistenza umanitaria a migranti e rifugiati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro punto, l'assistenza attraverso lo strumento di politica estera di 15 milioni di euro, che si concentrerà sul rafforzamento delle politiche e dei processi di registrazione e integrazione per migranti e rifugiati venezuelani affrontando le esigenze delle comunità ospitanti. Questo sostegno si concentrerà sull'integrazione socioeconomica nelle comunità ospitanti, prevenendo e affrontando la xenofobia e la discriminazione. Particolare attenzione sarà data alle esigenze dei gruppi vulnerabili, come i minori non accompagnati, le famiglie unifamiliari, le donne e le ragazze a rischio di violenza e tratta di genere, gli anziani, le persone con malattie croniche e le persone Lgbt. (segue) (Beb)