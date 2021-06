Venezuela: da Ue 147 milioni di euro per assistenza umanitaria a migranti e rifugiati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada ospita oggi la conferenza dei donatori per migranti e rifugiati venezuelani. “Il numero di rifugiati e migranti che lasciano il Venezuela aumenta ogni giorno, rendendo quella venezuelana la seconda più grande emigrazione di massa al mondo con oltre 5,6 milioni di persone che hanno lasciato il paese dal 2015”, si legge in una nota del governo canadese. L'attuale pandemia globale di Covid-19 “ha aggravato la situazione per i rifugiati venezuelani, i migranti e le loro comunità ospitanti”. Il Canada “chiede alla comunità internazionale di mobilitare le risorse aggiuntive tanto necessarie per aiutare a rispondere ai bisogni urgenti di milioni di persone”. La conferenza è organizzata insieme all’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) e all’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). (segue) (Beb)