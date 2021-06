Venezuela: da Ue 147 milioni di euro per assistenza umanitaria a migranti e rifugiati (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’arrivo dell’inverno rischia di esporre i migranti e rifugiati venezuelani in Sudamerica a “indicibili difficoltà”, mentre il Covid-19 continua a imperversare nella regione. E’ l’allarme lanciato dall'Unhcr. “Mentre il Covid-19 continua a devastare la regione, l'arrivo dell'inverno minaccia di esporre i venezuelani a indicibili difficoltà. La disperazione sta già aumentando", ha affermato Juan Carlos Murillo, rappresentante dell'ufficio regionale per l'America Latina meridionale. “Nonostante gli encomiabili sforzi dei paesi ospitanti per ridurre la sofferenza, è necessario più sostegno per far fronte alle crescenti esigenze”. (segue) (Beb)