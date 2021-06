Venezuela: da Ue 147 milioni di euro per assistenza umanitaria a migranti e rifugiati (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi due milioni di rifugiati e migranti venezuelani si sono stabiliti in Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Paraguay, Perù e Uruguay. Alcuni di questi paesi sono tra quelli con i più alti tassi di infezione da Covid-19 e il numero di morti a livello globale. I venezuelani sono stati per lo più inclusi nelle risposte sanitarie nazionali, ma con gli ospedali che operano a pieno regime, l'accesso alle cure per altre malattie, comprese quelle associate alla stagione invernale, è diventato sempre più difficile, avverte l’Unhcr. Le misure di prevenzione adottate nel contesto della pandemia, denuncia l’agenzia Onu, hanno avuto un grave impatto socioeconomico sui paesi della regione, e i rifugiati e i migranti sono stati particolarmente colpiti. Si stima che la stragrande maggioranza dei venezuelani nella regione abbia perso il lavoro durante la pandemia, principalmente nell'economia informale. Secondo l’Unhcr con l'abbassamento delle temperature, i venezuelani affrontano rischi crescenti: molti non possono permettersi di acquistare stufe, carburante, vestiti e medicine e le famiglie stanno riducendo l'assunzione di cibo. (Beb)