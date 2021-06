Assisi: Molteni, visita al commissariato presidio di prossimità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni ha visitato e ringraziato gli uomini e le donne del commissariato di Assisi intitolato al sovrintendente della Polizia di Stato, Emanuele Petri. "Un Commissariato, immerso nel centro storico cittadino, che riveste un ruolo importante di presidio del territorio. Un legame stretto con la città manifestato anche dai contributi che aziende e cittadini hanno devoluto nel 2015 per la ristrutturazione della nuova sede, arredata con le tele dipinte dagli studenti del liceo artistico "Bernardino di Betto" di Perugia. Qui ho potuto constatate l'alta professionalità degli agenti che operano quotidinamente con senso del dovere, ma anche con equilibrio e saggezza al servizio della cittadinanza: un impegno assicurato con compostezza anche durante la pandemia da covid 19, dove i contagi non hanno risparmiato nemmeno gli agenti", ha affermato il sottosegretario "Molti sono i compiti che sono chiamati a svolgere: alcuni anche molti delicati come la video sorveglianza dinamica, con apparecchiature all'avanguardia, del territorio e delle Basiliche di San Francesco e Santa Chiara. Mi sono congratulato per gli importanti risultati raggiunti: uno tra tutti, il maxi sequestro di droga. Sono certo che i cittadini di Assisi apprezzino e siamo orgogliosi del loro Commissariato, come tutti noi dobbiamo essere orgogliosi dei nostri poliziotti, che rivestono un importante ruolo di contrasto alla criminalità e alle insicurezze urbane", ha concluso. (Rin)