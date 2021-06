Lavoro: Cavallaro (Cisal), proficuo confronto con sottosegretario Nisini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il segretario generale della Cisal Francesco Cavallaro ha incontrato il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini: "Abbiamo elencato le battaglie che portiamo avanti, le istanze e gli obiettivi. Ci accingiamo a vivere una stagione intensa dal punto di vista delle politiche lavorative e il confronto di oggi con il sottosegretario Nisini ha confermato la validità delle nostre idee in materia di politiche attive. Ci incontreremo certamente ancora per portare avanti delle istanze a tutela dei lavoratori".(Ren)