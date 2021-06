Lombardia: Magoni, montagna fondamentale per la ripartenza della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale al Turismo, marketing territoriale e moda Lara Magoni, ha sottolineato l'importanza della montagna, durante l'incontro tenutosi a Zogno (Bergamo), con tutti i sindaci della Comunità montana Valle Brembana. "A Zogno ho voluto ribadire l'importanza della montagna per la ripartenza e il rilancio della nostra Lombardia e dell'Italia", ha detto."I risultati ottenuti con il Di Sostegni sono la prova tangibile di quanto un lavoro di squadra possa essere importante per portare fondi ad un settore che più di tutti gli altri ha sofferto la crisi da pandemia"."Ho rimarcato l'impegno mio e di Regione Lombardia - ha concluso l'assessore Magoni - nel mostrare un sostegno concreto al settore impianti, dei maestri di sci e delle imprese turistiche della neve. Si tratta solo di un primo passo di un percorso più strutturato, che dovrà donare alla montagna quella centralità che merita". (Com)