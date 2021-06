Iraq: martedì 22 giugno la conferenza di Unido Itpo Italy su strumenti sostegno all'export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà online martedì 22 giugno 2021 alle ore 10:00 italiane la conferenza di Unido Itpo Italy "Strumenti finanziari di supporto all'export in Iraq", organizzata nell'ambito del progetto "Investment Promotion for Iraq – Phase II" finanziato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) ed implementato da Unido. Lo riferisce un comunicato di Itpo Italy. Durante l'incontro verranno presentati e approfonditi gli strumenti selezionati e le soluzioni maggiormente indicate per il mercato iracheno, con l'obiettivo di indirizzare e supportare le imprese italiane interessate al paese mediorientale nei loro obiettivi di innovazione, crescita ed internazionalizzazione. L'appuntamento vedrà in apertura il discorso di benvenuto della direttrice di Unido Itpo Italy, Diana Battaggia ed il saluto istituzionale di Bruno Antonio Pasquino, ambasciatore presso l'ambasciata d'Italia in Iraq. Moderata da Andrea Carapellese, Investment Promotion Expert di Unido Itpo Italy, la discussione vedrà in seguito gli interventi di vari rappresentanti del polo dell'export e dell'internazionalizzazione del sistema Italia: gruppo Cassa depositi e prestiti, Simest e Sace – istituzioni che affiancano le imprese durante l'intero ciclo di espansione all'estero operando attraverso finanziamenti per l'internazionalizzazione, il supporto del credito alle esportazioni e la partecipazione al capitale d'impresa. L'iniziativa prevedrà inoltre la testimonianza di un caso di successo aziendale relativo ad un'operazione di "credito fornitore", ed infine una breve sessione di Q&A interattiva con il pubblico per dare spazio ad ulteriori domande e risposte sui temi trattati. (Res)