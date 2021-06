© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriverà a luglio la decisione finale del Consiglio sui piani di ripresa e resilienza per i primi 12 Paesi. Lo ha scritto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, su Twitter. "In arrivo i piani di Recovery. Portogallo, Spagna, Danimarca e Grecia già approvati dalla Commissione. A luglio la decisione finale del Consiglio per i primi dodici Paesi", ha scritto. (Beb)