Turismo: Slovenia, bonus da 50 a 100 euro per i residenti nel Paese che prenotano vacanza

- Il governo della Slovenia ha approvato oggi una legge di intervento destinata principalmente ad aiutare i settori dell'ospitalità e del turismo. La maggior parte dei fondi previsti andranno per l'erogazione di buoni turistici, che saranno ricevuti da tutti i cittadini residenti in Slovenia. La somma ammonta per gli adulti a 100 euro e per i più giovani a 50 euro. Simon Zajc, sottosegretario di Stato al ministero dello Sviluppo economico e della tecnologia, ha spiegato in conferenza stampa i dettagli della legge di intervento che prevede un totale di 243,5 milioni di euro a sostegno del settore del turismo e dell'organizzazione di eventi, anche sportivi e culturali. I fondi destinati ai nuovi voucher sono pari a 192,2 milioni di euro. I voucher sono disponibili per tutti i cittadini con residenza permanente in Slovenia al 30 giugno 2021. Come i buoni dell'anno scorso, i buoni di quest'anno saranno validi fino alla fine del 2021 e possono essere trasferiti tra i familiari stretti. (Seb)