Usa: riproposto al Senato il Taiwan Defense Act (2)

- "Sostenere il Taiwan Relations Act significa prevenire un'eventuale politica cinese del fatto compiuto, e il dipartimento della Difesa deve inviare un messaggio chiaro a Pechino. Non farlo priverebbe di credibilità gli impegni di sicurezza di Washington con altre nazioni nella regione indo-pacifica e indebolirebbe l'impegno Usa per contrastare l'espansione di Pechino", si evince dalla proposta di legge. Il disegno di legge è co-sponsorizzato dai senatori John Cornyn del Texas, Thom Tillis della Carolina del Nord, Steve Daines del Montana e Tommy Tuberville dell'Alabama. Il membro del Congresso degli Stati Uniti Mike Gallagher, che ha reintrodotto la versione della legge della Camera dei rappresentanti, ha dichiarato in un'udienza dei giorni scorsi che "la libertà di Taiwan è un interesse degli Stati Uniti e il Taiwan Defense Act garantisce che Washington mantenga la capacità di respingere l'interferenza cinese". Hawley e Gallagher avevano già precedentemente presentato il Taiwan Defense Act a giugno dello scorso anno, ma entrambi i disegni di legge erano decaduti con l'inizio della nuova amministrazione di Joe Biden a gennaio. (Cip)