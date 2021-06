Lazio: in commissione regionale pl bonus assorbente, Mattia (Pd) "abbattere tampon tax"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata incardinata nella commissione pari opportunità del Consiglio regionale del Lazio la proposta di legge concernente "bonus assorbenti". La proposta di legge, prevede un indennizzo per tutte le ragazze tra i 14 e i 35 anni con un Isee inferiore ai 20 mila euro pari alla stima dell'Iva pagata sui prodotti igienici femminili. "Ringrazio la collega e prima firmataria Sara Battisti per questa proposta di legge, un atto importante che fa luce su un tema, quello del ciclo femminile, che accompagna la vita di ogni donna, ma rimane un tabù. Dal punto di vista della tassazione gli assorbenti femminili non sono considerati beni di prima necessità, nonostante siano un'esigenza costante per tutto il periodo fertile nella vita delle donne. Sono felice che la Regione Lazio – come spesso accade – faccia la sua parte su una battaglia di giustizia non solo di genere, ma sociale. Una battaglia condivisa a livello internazionale e che sono certa arriverà presto a dama anche al governo". Lo dichiara Eleonora Mattia (Pd), presidente della commissione in Consiglio regionale del Lazio. (segue) (Com)