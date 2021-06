Lazio: in commissione regionale pl bonus assorbente, Mattia (Pd) "abbattere tampon tax" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si parla da tempo di abbattere l'Iva sul prezzo di tamponi e su tutti i prodotti igienico-sanitari femminili e portarla al 4 per cento, abolendo la cosiddetta "tampon tax", ma al momento l'aliquota in vigore resta quella applicata ai beni di lusso, pari al 22 per cento. Con un emendamento al decreto fiscale alla Camera dello scorso anno l'aliquota è passata al 5 per cento, ma solo per gli assorbenti biodegradabili. Secondo alcune stime una durata media di 40 anni di fertilità femminile comporta l'utilizzo tra i 10 mila e i 14 mila tamponi. "La proposta di legge 279/2021 che oggi incardiniamo rappresenta - spiega Mattia - l'ennesimo tassello di un vero e proprio 'women new deal' che la Regione Lazio sta costruendo passo dopo passo, grazie al lavoro instancabile di tante colleghe e colleghi, con proposte innovative e concrete che stanno migliorando la vita di migliaia di donne dal punto di vista lavorativo, sociale, economico. Ho avuto l'onore di veder passare molte di queste iniziative in questa commissione e continua il lavoro per arricchire e completare il quadro", conclude. (Com)