- Il green pass "rappresenta un altro passo verso la normalità e la graduale uscita dalla pandemia. Dal primo luglio avremo un certificato che ci consentirà di spostarci, partecipare a eventi e accedere alle strutture sanitarie, in sintonia con gli altri Paesi Ue, in piena sicurezza". Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. (Rin)