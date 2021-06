Trasporto aereo: Francia, La Compagnie riprende i voli tra Parigi e New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea francese La Compagnie, specializzata in voli d'affari tra Parigi e New York, ha annunciato la ripresa delle attività dopo più di un anno di blocco causato dalla crisi del coronavirus. "La Compagnie ha ripreso i suoi voli regolari tra Parigi e New York dal 12 giugno con un aumento progressivo della sua offerta: due voli a settimana a giugno, quattro voli a luglio, cinque ad agosto, poi un volo al giorno a partire da settembre 2021", si legge in un comunicato. Il vettore ha annunciato anche la ripresa della sua "linea estiva tra Parigi e New York dal 3 luglio" con tre voli a settimana. (Frp)