Cipro: governo, ministra della Giustizia si dimette

- La ministra della Giustizia cipriota Emily Yiolitis si è dimessa oggi dopo le continue indiscrezioni su un possibile rimpasto di governo, che l'avrebbe vista come "l'anello più debole" dell'amministrazione. Secondo quanto riportato dal quotidiano "Cyprus Mail", Yiolitis ha detto di aver parlato al telefono con il presidente Nicos Anastasiades delle sue preoccupazioni e, con sua sorpresa, le sarebbe stato detto che "la sua presenza nel gabinetto ha danneggiato l'immagine del governo e quella sua personale". Secondo la sua lettera di dimissioni, Anastasiades avrebbe detto che Yiolitis avrebbe subito un costo politico dalla sua presenza nel governo a causa del rapporto con la sua famiglia. “Sono entrata in politica senza impedimenti, con mani pulite e capacità finanziarie dichiarate, perché non ci fossero ombre di clientelismo o corruzione. In effetti, probabilmente sono stato io quello che ha sofferto, non meno pesantemente, accettando di partecipare a un governo che sapete bene non era tenuto in grande considerazione dalla società per quanto riguarda la corruzione e la trasparenza", si leggerebbe nella lettera di dimissioni del ministro. "Caro presidente, considero altamente offensiva la mancanza di riconoscimento del mio lavoro durante questi pochi mesi della mia presenza al ministero, in particolare la sua opinione che io offusco la sua immagine", avrebbe inoltre affermato Yiolitis. (Res)