Municipio Roma XIII: inaugurazione del Punto Roma Facile all'interno del mercato Borgo Ticino

- Il rapporto tra cittadini e amministrazione diventa più semplice grazie al digitale e alle nuove tecnologie: dopo l'esperienza positiva del Punto Roma Facile, operativo presso la sede municipale di via Aurelia n. 470, è stato inaugurato un nuovo Punto Roma Facile del Municipio XIII, all'interno del mercato Borgo Ticino, presso il box 22. Il nuovo Punto di Accesso al Digitale Assistito sarà dotato di un computer dal quale i cittadini, che hanno poca familiarità con le nuove tecnologie, potranno imparare a navigare in internet e richiedere, su appuntamento, il supporto gratuito dei tutor per capire come utilizzare in autonomia i servizi pubblici on-line di Roma Capitale e delle altre amministrazioni. Gli utenti non nativi digitali avranno, così, la possibilità di imparare a gestire in autonomia molteplici richieste tra cui: identità digitale SPID, autenticazione al portale, iscrizione ai servizi scolastici e molto altro. Il punto sarà aperto, in via sperimentale, tutti i mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 13.00. A supporto delle attività dello sportello ci saranno, a breve, i volontari vincitori del bando del Servizio Civile Nazionale in corso di perfezionamento. "L'apertura di un Punto Roma Facile all'interno del mercato di Borgo Ticino è la risposta alle richieste dei cittadini di Casalotti. Facilitare l'accesso ai servizi erogati dalla P.A. per garantire l'inclusività è fondamentale per ogni territorio ed il Punto Roma Facile rappresenta la possibilità di essere presenti in ogni quartiere, al servizio dei cittadini. Questa iniziativa si inserisce all'interno di un programma di rilancio dei nostri mercati intesi come centralità per la vita dei nostri quartieri. Al mercato di Borgo Ticino è stato avviato un importante percorso in collaborazione con la Presidente del mercato che ha portato ad un primo intervento per la realizzazione di una nuova pavimentazione, ormai in fase conclusiva e ad un ulteriore, significativo, stanziamento fondi dedicato alla riqualificazione della copertura", dice la presidente del Municipio XIII Giuseppina Castagnetta. All'inaugurazione presente anche l'Assessore al Commercio Capitolino Andrea Coia. (Com)