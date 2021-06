Turchia: parlamento approva legge che permette intercettazione telefonate dei detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento turco ha approvato un disegno di legge che permette l'intercettazione delle telefonate dei detenuti accusati di terrorismo. Lo hanno riferito oggi, giovedì 17 giugno, i media turchi. Il progetto di legge, che modifica la legge sulle esecuzioni penali e le misure di sicurezza, è stato proposto dal Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp) al potere in Turchia. La proposta legislativa concede alle amministrazioni penitenziarie l'autorità di intercettare le telefonate delle persone arrestate o condannate con accuse che includono la formazione, la gestione o l'essere membro di un'organizzazione terroristica, a condizione che informino il detenuto in anticipo, in modo da "proteggere l'ordine pubblico, garantire la sicurezza pubblica e la sicurezza delle istituzioni penali o impedire che venga commesso un reato". Secondo i media turchi, le registrazioni delle telefonate dei detenuti non possono essere condivise con persone o istituzioni che non siano specificate dalla legge e devono essere cancellate al più tardi entro un anno, a condizione che non siano usate come prova in qualsiasi indagine o procedimento giudiziario. (segue) (Tua)