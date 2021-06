Turchia: parlamento approva legge che permette intercettazione telefonate dei detenuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge permette ai detenuti di inviare e ricevere posta elettronica nelle istituzioni con le infrastrutture necessarie, in linea con le procedure stabilite dal ministero della Giustizia. Le comunicazioni che i detenuti vogliono inviare ai loro avvocati o funzionari possono essere consegnate al destinatario sia per posta ordinaria che per posta elettronica, secondo la richiesta del detenuto, attraverso misure che impediscono l'accesso di persone diverse dal destinatario alla corrispondenza. La proposta di legge estende anche il tempo di visita dei detenuti da un'ora a un'ora e mezza e rimuove l'obbligo di aspettare un minimo di un mese tra i detenuti e il congedo compassionevole per le visite ai pazienti. Secondo i rapporti dei media locali, un articolo che rinvia l'esecuzione della pena di una detenuta con un figlio di età inferiore ai 15 anni, fino a quando il bambino compie 15 anni, è stato eliminato dal testo della proposta. (Tua)