Israele: Premio Montalcini 2020 assegnato a Gadi Algazi

- E' stata celebrata oggi la consegna del Premio Rita Levi-Montalcini per la cooperazione scientifica tra Italia e Israele con un evento online che ha visto intervenire la vice ministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, la ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, l'ambasciatore d'Italia in Israele, Gianluigi Benedetti, e l'ambasciatore d'Israele in Italia, Dror Eydar. Lo riferisce una nota della Farnesina. A ricevere il premio - per questa edizione 2020 dedicata al tema "New technologies for an enhanced knowledge, fruition, and communication of cultural heritage" - lo storico israeliano Gadi Algazi - studioso di storia sociale e intellettuale dell'ebraismo europeo – per la sua partecipazione al progetto "Mutina Hebraica" presentato dal Centro di ricerca interdipartimentale sulle Digital Humanities dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Unimore). Gadi Algazi e i suoi partner italiani valorizzeranno la documentazione conservata negli archivi di Modena - relativa alla storia di una delle comunità ebraiche tra le più importanti d'Italia - attraverso un dialogo tra digital humanities e storia ebraica, con un approccio che fa uso di strumenti informatici per la lettura automatizzata dei manoscritti e l'applicazione dell'intelligenza artificiale all'analisi dei testi. (segue) (Res)