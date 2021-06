Israele: Premio Montalcini 2020 assegnato a Gadi Algazi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Premio Rita Levi-Montalcini - promosso dal ministero Affari esteri e della Cooperazione internazionale Fondazione Crui e il Mur - è una delle iniziative più importanti nella fiorente cooperazione tecnologica e industriale tra Italia e Israele. Ogni anno seleziona e finanzia un progetto di cooperazione scientifica bilaterale che prevede il soggiorno di uno studioso israeliano di elevato prestigio internazionale per almeno 4 mesi presso l'ente italiano proponente. "Rita Levi-Montalcini è stata una figura di incredibile valore. La sua vita continua ad essere fonte di ispirazione per tutti, soprattutto in questo periodo di pandemia, che ha mostrato l'importanza di sostenere la ricerca e la cooperazione internazionale", ha detto nel suo discorso la vice ministra Sereni. "L'Accordo scientifico, tecnologico e industriale tra Italia e Israele – nel quale si iscrive il premio che oggi consegniamo - è uno strumento prezioso. Sotto il suo ombrello, abbiamo cofinanziato moltissime iniziative in molteplici settori. Spero che l'occasione odierna incoraggi ulteriormente gli scambi tra Italia-Israele, creando nuovi legami tra le nostre comunità scientifiche". (Res)