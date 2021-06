Decreto Fondone: Siracusano, grazie a FI 285 milioni per risanamento urbano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'approvazione, da parte dell'Aula del Senato, dell'emendamento presentato dalla collega Urania Papatheu al decreto sul Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza è davvero un'ottima notizie per tante amministrazioni e per tante realtà. Vengono stanziati 35 milioni di euro per quest'anno, 70 milioni per il 2022, 90 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in favore dei Comuni tra 50 mila e 250 mila abitanti e dei capoluoghi di Provincia con meno di 50 mila abitanti per investimenti finalizzati al risanamento urbano: 285 milioni che verranno impiegati nel rispetto degli obiettivi della transizione verde, nonché per favorire l'inclusione sociale. Grazie al lavoro di Forza Italia e del ministro per il Sud, Mara Carfagna, avremo opportunità in più per aiutare gli enti locali e per favorire la rigenerazione delle periferie e delle zone più degradate delle città". Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia. (Com)