Roma Capitale: Gelmini, urgente adeguare poteri a suo ruolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ urgente dotare Roma di risorse, poteri e funzioni che siano adeguati al ruolo che questa città ricopre ma anche alla complessità dei suoi problemi e alla vastità del patrimonio dell’Urbe”. Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini nel corso del Question time al Senato. Dalla riforma del Titolo V della Costituzione, ha sottolineato Gelmini, "restano irrisolte molte questioni: la disponibilità di idonei finanziamenti, l’ammodernamento delle infrastrutture, il tema delle periferie, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale ma anche la riorganizzazione dei servizi di area vasta. L’intervento normativo che il governo ha in animo non può che essere multidimensionale, riguardare l’architettura istituzionale, i poteri e le risorse. E questo intervento dovrà allineare Roma alle altre Capitali, tutte munite di Statuti e poteri peculiari".(Rin)