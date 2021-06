Vaccini: Lopalco, somministrate 3 mln dosi, sistema pugliese funziona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di 3.009.794 il totale delle dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 10 di oggi). Lo ha reso noto la Regione. L'assessore regionale Pier Luigi Lopalco ha detto: "Tre milioni di dosi significa che il sistema di vaccinazione pugliese funziona. Anche se tutti i nostri dati sono sopra la media nazionale, continuiamo a lavorare per raggiungere chi non si è ancora vaccinato nelle classi più a rischio, in modo da coprire il più possibile gran parte della popolazione prima dell'arrivo dell'autunno. La circolazione del virus ormai è osservabile soprattutto tra i non vaccinati, tra i quali le varianti possono essere molto pericolose, e questo deve spingerci a vaccinare tutti presto e bene". (Ren)