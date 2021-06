Speciale infrastrutture: Usa, 10 senatori repubblicano appoggiano il piano bipartisan sulle infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci senatori del Partito repubblicano hanno espresso il loro sostegno al piano bipartisan per le infrastrutture, sufficienti a garantire l'approvazione del piano al Senato federale Usa a patto che anche i senatori del Partito democratico appoggino la proposta. Lo riferisce l'emittente "Nbc News", precisando però che diversi senatori democratici progressisti si sono detti propensi a votare contro il provvedimento, che chiedono includa anche misure contro il mutamento climatico e le diseguaglianze di reddito. Il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha dichiarato che il suo partito sta valutando se abbandonare definitivamente i colloqui bipartisan e presentare un disegno di legge autonomo. Il presidente Usa Joe Biden ha dichiarato nei giorni scorsi di non aver ancora visto i contenuti della proposta bipartisan. Ad oggi la proposta, che non comporterebbe un aumento della tassazione sulle grandi aziende e i grandi redditi, ha raccolto il sostegno di 20 senatori democratici e 20 repubblicani. (Nys)