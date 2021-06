Speciale infrastrutture: Torino, Urban Lab, nuova mappa dell'architettura cittadina, 111 i punti d'interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Urban Lab, con Ordine degli Architetti di Torino, Fondazione per l’architettura e IN/Arch Piemonte, presenta il 18 giugno alle ore 16, a Torino, una nuova mappa dell’architettura contemporanea della città: 111 architetture per illustrare come è cambiato lo spazio urbano dalla metà degli anni ottanta. Affianca la mappa un'audioguida su podcast. Un weekend non basterà per visitare le 111 architetture torinesi che Urban Lab, in collaborazione con Ordine degli Architetti PPC di Torino, Fondazione per l’architettura/Torino e IN/Arch Piemonte ha selezionato e raccolto in una nuova, chiara e maneggevole mappa. Dopo i difficili mesi della pandemia, cittadini e turisti potranno (ri)scoprire la città attraverso percorsi inediti, con una mappa cartacea affiancata dagli audio-racconti (in italiano e in inglese) a cui si potrà accedere gratuitamente attraverso il proprio smartphone. Il taglio scelto per selezionare le architetture privilegia le realizzazioni più recenti offrendo una visita aggiornata alla città che negli ultimi vent’anni ha cambiato volto. Cronologicamente si parte con il Lingotto, simbolo della trasformazione postfordista (1982), per passare ai progetti di recupero nel centro storico e nel Quadrilatero, alle infrastrutture olimpiche, ai grandi contenitori culturali diffusicapillarmente sul territorio, agli edifici alti, alle nuove sedi universitarie, alle case del quartiere, ai progetti di social housing, all’edilizia scolastica e ai nuovi studentati per tornare nuovamente in zona Lingotto, con Green Pea e il giardino sulla pista dell’ex fabbrica Fiat. (Rpi)