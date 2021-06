Speciale infrastrutture: Grecia, Commissione approva Pnrr, 38 per cento a investimenti verdi e 23 per cento a digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo è superiore al minimo del 20 per cento richiesto dal regolamento Rrf. Le misure a sostegno della transizione digitale della Grecia comprendono investimenti in infrastrutture digitali come 5G e reti in fibra, misure a sostegno della transizione digitale della pubblica amministrazione e investimenti e riforme per sostenere la digitalizzazione delle imprese con un'attenzione particolare alle piccole e medie imprese. Il piano include anche misure per migliorare le competenze digitali a tutti i livelli, nell'ambito del sistema educativo e attraverso corsi di formazione dedicati per tutte le fasce d'età. La Commissione ritiene che il piano della Grecia affronti efficacemente tutte o una parte significativa delle sfide economiche e sociali delineate nelle raccomandazioni specifiche per paese rivolte dal Consiglio alla Grecia nel semestre europeo nel 2019 e nel 2020. Comprende misure che contribuiscono alla crescita economica e aumentare l'occupazione migliorando la produttività. Il piano prevede l'attuazione di un ampio programma nazionale di sanità pubblica che sosterrà la prevenzione primaria, secondaria e terziaria e rafforzerà le cure primarie, rendendo più aperta l'economia, migliorando la pubblica amministrazione e rendendo più efficiente il sistema giudiziario. Accanto al consistente aumento degli investimenti pubblici, il piano fa pieno uso dei prestiti del Rrf per fornire finanziamenti alle imprese e aumentare il livello degli investimenti privati. Il piano si basa e integra le principali riforme strutturali in corso per migliorare il funzionamento più ampio dell'economia e che sono attualmente monitorate nell'ambito del quadro di sorveglianza rafforzata. Secondo la Commissione, il piano rappresenta una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale della Grecia, contribuendo in modo adeguato a tutti e sei i pilastri del regolamento Rrf. (Beb)