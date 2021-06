Speciale infrastrutture: Filt Cgil, no a trasferimento immediato navi da crociera a Marghera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario che il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ci convochi urgentemente per smentire quanto dovrebbe accadere entro il prossimo 5 luglio, affinché l'intera portualità veneziana ed il sindacato non riprendano a manifestare per affermare le proprie ragioni a favore del lavoro e dell'economia cittadina. Ad affermarlo il segretario nazionale della Filt Cgil, Natale Colombo, sul provvedimento del governo che vieta il passaggio delle navi da crociera davanti a San Marco e le trasferisce a Marghera. "Una decisione che ci trova in totale disaccordo e che se confermata mette in discussione tutto il lavoro svolto in questi anni per contemperare le varie necessità a partire dalla salvaguardia del lavoro e dell'impatto ambientale: come Filt Cgil nazionale, anche attraverso le strutture territoriali, abbiamo sempre favorito responsabilmente il confronto affinché si individuasse una soluzione a salvaguardia del lavoro e affinché si tenesse conto della necessità di realizzare uno specifico terminal in mare", ha detto. “Portare immediatamente tutte le navi da crociera a Marghera, travalicando lo stesso specifico provvedimento del mese scorso e pur sapendo dell'inesistenza delle infrastrutture necessarie ad accogliere i passeggeri, è un atto assolutamente ingiustificato ed irresponsabile: si rischia di aprire una preoccupante stagione vertenziale che non aiuta affatto la ripresa dell'economia del territorio, oltre a pregiudicare pesantemente la ripresa del lavoro nei terminal fortemente penalizzati dalla pandemia", ha concluso. (Com)