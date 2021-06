Lavoro: Orlando, non credo possibilità proroga blocco licenziamenti generalizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non credo ci sarà la possibilità per una proroga generalizzata” del blocco dei licenziamenti. Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervenendo a “Oggi è un altro giorno” su Rai1. Il ministro ha poi aggiunto: “Sicuramente ci sarà un impatto negativo” dalla mancata proroga del blocco dei licenziamenti. Dunque, per Orlando “più strumenti ci saranno per gestire questo passaggio meglio sarà”, ha concluso. (Rin)