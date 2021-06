Municipio Roma XIII: De Priamo (Fd'I), bambini disabili abbandonati da amministrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La conseguenza di tutto ciò - conclude De Priamo - è che gli evidenti progressi ottenuti dai bambini non soltanto si sono interrotti, ma rischiano di vanificarsi con una regressione nelle capacità di relazione e di comunicazione, così come certificato da specialisti che hanno valutato lo stato dei minori. Per questo motivo abbiamo predisposto una interrogazione urgente per chiedere l'accertamento dei fondi che la Regione ha previsto ed approvato per il percorso di sostegno educativo e, soprattutto, per chiedere che l'assistenza per la Comunicazione Aumentativa Alternata venga immediatamente ripristinata almeno fino al 31 luglio, finché gli istituti scolastici resteranno aperti prima della pausa estiva, in modo che i bambini che hanno diritto ad un sostegno educativo e comunicativo possano usufruirne, cercando di recuperare il danno che l'interruzione del percorso ha già causato vanificando parte del lavoro già svolto. Inoltre abbiamo già presentato una richiesta di accesso agli atti per avere immediatamente la documentazione e verificare quali siano stati i problemi che hanno impedito, finora, la conclusione del percorso di sostegno in favore degli alunni del Municipio XIII. La situazione che si sta verificando è inaccettabile, sia per la mancata indicazione dei percorsi attivabili per l'assistenza alla disabilità, per cui i cittadini si trovano costretti a orientarsi senza guida tra le maglie della burocrazia; sia per il vergognoso scaricabarile tra uffici per coprire un problema di gestione finanziaria del procedimento. E a pagare, come sempre, sono i cittadini e, in questo caso, bambini con delle fragilità che vanno supportati ed assistiti". (Com)