Bulgaria-Nord Macedonia: presidente Radev, Skopje è "l'amico più importante"

- La Macedonia del Nord è per la Bulgaria "il Paese amico più importante". Lo ha detto oggi il presidente bulgaro Rumen Radev dopo un incontro con il premier macedone Zoran Zaev a Sofia. "Ecco perché abbiamo bisogno di contatti regolari, dialogo e cooperazione", ha sottolineato il presidente bulgaro ricordando che "sfortunatamente, negli ultimi anni queste relazioni sono arrivate a un punto morto, il dialogo è stato congelato e questo ha influito sulla prospettiva di adesione all'Ue (della Macedonia del Nord)". Radev ha poi ricordato la visita congiunta effettuata a fine maggio a Roma con l'omologo macedone Stevo Pendarovski per le celebrazioni dei Santi Cirillo e Metodio. "La nostra visita congiunta a Roma dimostra la volontà reciproca di cooperazione, amicizia e comprensione. Spero di vedere questo spirito anche a livello del governo", ha osservato il presidente Radev. "Auspico un approccio pragmatico con risultati concreti e sostenibili, che porti all'avvio dei negoziati per l'adesione della Macedonia del Nord all'Ue e che consenta ai nostri giovani di costruire insieme il loro futuro", ha concluso il capo dello Stato. (Seb)