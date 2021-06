Sardegna: protesta del latte del 2019, 10 pastori rinviati a giudizio a Nuoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rinvio a giudizio a Nuoro per 10 pastori sardi per la protesta del 8 febbraio 2019 sulla statale 131 Dcn all'altezza di Siniscola. In quell'occasione gli allevatori di tutta la Sardegna avevano dato vita ad una manifestazione per ottenere un prezzo equo del latte ovino. A deciderlo è stata il giudice del tribunale del capoluogo barbaricino. Il processo inizierà il prossimo 19 novembre. Questa mattina i rappresentanti di Libertade e Sardigna Natzione hanno manifestato all'esterno del tribunale in segno di solidarietà ai pastori. "Le lotte non si processano", questa la scritta su un cartello esibito da alcuni attivisti. (Rsc)