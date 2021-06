© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 21 giugno linee di bus periferiche a rischio per lo sciopero di 4 ore, dalle 20 alle 24, indetto dai sindacati Adl Cobas, Cobas Lavoro Privato e Cub Trasporti. L'agitazione riguarderà i soli bus periferici gestiti dalla Roma Tpl e non interesserà la rete Atac che sarà regolarmente in servizio. È quanto rende noto, in un comunicato, Roma servizi per la mobilità. (Com)