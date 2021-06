Multiservizi: Politi (Lega), unica soluzione è bloccare manifestazione d'interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assistiamo attoniti all'ennesima follia, in una giornata dove in aula la Giunta comunale ha di nuovo scaricato tutte le responsabilità sugli uffici". Lo dichiara in una nota Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea capitolina. "Siamo disposti, anche come opposizione - aggiunge - a prenderci la responsabilità di un'ulteriore proroga tecnica dei servizi, in attesa della sentenza della Corte di giustizia europea. I nostri voti ci sono, come la volontà di assumerci la responsabilità degli atti da votare per salvaguardare gli operatori. Siamo attoniti di fronte a tanta mancanza di responsabilità nei confronti di dipendenti, che molto spesso raggiungono come stipendio, solamente, qualche centinaia di euro". (Com)