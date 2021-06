Piemonte: Montaruli (Fd'I), governo revoca fondi già assegnati per milioni di euro ai Comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Montaruli ha proseguito: "Al comune di Rivalta 3.655.791,80 euro per via Primo Maggio, interventi di edilizia sovvenzionata la Parrocchia di via Fossano. Al comune di Nole 1.923.384,62 euro per la riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele e la nuova Torre civica. Tutti interventi finalizzati ad incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile nonché a migliorare le infrastrutture dei quartieri con presenza di forte disagio abitativo". Montaruli ha concluso: "Mi auguro che il governo possa tornare sui suoi passi, confermando alle amministrazioni le risorse assegnate, in caso contrario porteremo il caso in parlamento". Sulla vicenda la Regione Piemonte, attraverso l'assessore agli Affari Legali della Regione Piemonte Maurizio Marrone, ha dato mandato all'avvocatura regionale di proporre ricorso avanti al Tar del Piemonte per l'annullamento del Decreto del Ministero di revoca dei fondi. (Ren)