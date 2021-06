Imprese: Chris Snowdon, regolamentazione su “vaping” sta facendo dei passi indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scienza sta andando avanti, ma sul tema del “vaping” e dei danni del fumo sta facendo dei passi indietro a causa di influenze negative provenienti non solo dalla politica, ma anche da correnti interne: in particolare, sulle sigarette elettroniche abbiamo fatto passi indietro in termini di ricerca, consapevolezza delle persone – minore anche ora che abbiamo una conoscenza molto più approfondita sul tema – e soprattutto in materia di regolamentazione. Così Chris Snowdon, scrittore e giornalista britannico, intervenuto oggi al Global Forum on Nicotine 2021. “Un esempio può essere l’India, che l’Organizzazione mondiale della sanità ha ricompensato dopo che hanno annunciato il divieto delle sigarette elettroniche, o anche alcuni Paesi europei che stanno portando avanti campagne contro il vaping lamentando una eccessiva diffusione tra i giovanissimi”, ha detto, sottolineando la necessità di fare campagne di informazione in grado di correggere questa “crescente ignoranza sui fronti sociale e politico, che sta portando a politiche sempre più restrittive”. (Rin)