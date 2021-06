Speciale energia: governo di Abuja pianifica costruzione del gasdotto Nigeria-Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo nigeriano sta pianificando la costruzione di un gasdotto tra la Nigeria e il Marocco. Lo ha rivelato il direttore generale della Nigerian National Petroleum Corporation (Nnpc), Yusuf Usman, in un'intervista al quotidiano "Nigerian News Direct", confermando che il governo del suo Paese ha completato i piani per concretizzare questo progetto, e oggi si trova sul punto di inizio della costruzione. Usman ha spiegato che questo enorme progetto passerà attraverso il tracciato del gasdotto dell'Africa occidentale e che diversi Paesi del continente ne trarranno beneficio. Il direttore generale di Nnpc ha sottolineato che alcuni di questi Paesi hanno giacimenti di gas, mentre altri non sono produttori. Il progetto del gasdotto Nigeria-Marocco è stato concordato e firmato tra Marocco e Nigeria durante una cerimonia presieduta dal re Mohammed VI e dal presidente nigeriano Muhammadu Buhari. (Res)