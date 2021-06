Speciale energia: Descalzi (Eni), da decarbonizzazione prodotti grande rivoluzione tecnologica e di competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli impegni che abbiamo preso sul fronte della decarbonizzazione sono stringenti, e le tecnologie ci hanno permesso di avviare un ampio percorso di trasformazione di attività e processi, ma anche dei nostri prodotti che sono diventati green, come il biometano, l’elettricità da fonti rinnovabili e i biocarburanti. Così l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, durante la presentazione della Carta del consumo circolare preparata dalla società insieme alle associazioni dei consumatori italiane. “L’obiettivo è decarbonizzare il momento produttivo, ma soprattutto i prodotti, la cui trasformazione ha rappresentato una grande rivoluzione tecnologica e di competenze: abbiamo una grande base di clienti contrattualizzati che consumano gas ed elettricità, che bisogna decarbonizzare, e poi c’è la parte chimica, che meglio rappresenta il concetto di circolarità”, ha spiegato, sottolineando la complessità di questi processi di trasformazione. “Sarà poi fondamentale riuscire a spiegare al meglio l’evoluzione e la qualità dei prodotti, per riconoscerne uno effettivamente circolare: si tratta di un lavoro che deve continuare ad essere dinamico come il processo industriale, e in quest’ottica sarà cruciale la collaborazione con le università, per creare nuovi posti di lavoro, competenze e reti di connessione con i consumatori”, ha concluso. (Ems)