Speciale energia: Romania, Iohannis, insieme a Francia saremo fra Paesi con ripresa più rapida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione economica bilaterale fra Francia e Romania "ha chiare prospettive di sviluppo, che meritano un migliore utilizzo in futuro. Aree come l'energia, l'aeronautica e la difesa, ma anche l'agricoltura, le industrie intelligenti, la ricerca e l'innovazione, sono tutti settori chiave in cui l'esperienza francese incontra il potenziale rumeno, per creare nuove opportunità di investimento, più posti di lavoro e meglio pagati, ma anche ad alto valore -prodotti aggiunti. La Romania si sta già muovendo nella direzione della prevedibilità e della stabilità nella vita economica e dobbiamo continuare con politiche appropriate per aumentare la competitività per il contesto imprenditoriale", afferma Iohannis. "L'economia romena beneficia dei vantaggi di un ambiente imprenditoriale attraente e fiscalmente competitivo, con una forza lavoro ben addestrata. Le lezioni apprese dalla pandemia contribuiranno sicuramente a come sarà l'Europa di domani, ma non sono solo queste che devono prefigurare l'economia del futuro. Come parte della famiglia europea, abbiamo priorità comuni, che possono essere raggiunte attraverso riforme sostenibili e investimenti intelligenti: di più, meglio, più orientati al futuro. Se il 2020 è stato l'anno della pandemia, sono convinto che il 2021 sarà l'anno della ripresa e della resilienza", ha concluso Iohannis. (Rob)