Speciale energia: Ucraina-Nord Macedonia, a Kiev terza sessione Commissione intergovernativa

- Si è tenuta a Kiev la terza riunione della Commissione intergovernativa Ucraina-Macedonia del Nord per il commercio e la cooperazione economica. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del ministero dell'Economia ucraino. Durante l'incontro, le parti hanno firmato il Protocollo della terza sessione della Commissione e alcuni accordi tra ministeri e dipartimenti dei due Paesi. "L'incontro della Commissione intergovernativa è una grande opportunità per determinare iniziative congiunte e aree di attività che interessano l'Ucraina e la Macedonia del Nord in modo da sviluppare relazioni reciprocamente vantaggiose. Attualmente, le aree di cooperazione più promettenti sono l'energia verde, la protezione dell'ambiente , trasporti e turismo, sviluppo delle infrastrutture, industria, agricoltura e sport", ha affermato il viceministro dell'Economia ucraino Taras Kachka. (Rum)